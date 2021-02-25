تركيا تبدأ الاختبارات السمية على لقاح ”سبوتنيك V” الروسي 

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده بدأت الاختبارات السمية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد فيروس كورونا.

تركيا تبدأ الاختبارات السمية على لقاح بوتين وأردوغان يبحثان أفق تصدير اللقاحات الروسية ضد كورونا إلى تركيا وإنتاجها في أراضيها

وقال: "بدأت اختبارات السموم للقاح الروسي المضاد لـ(كوفيد – 19) في مختبراتنا، كما أننا نستعد خصيصا لإنتاج اللقاح هنا في تركيا".

وأشار إلى "الحكومة ستشتري اللقاح الروسي، في حال نجح في اجتياز اختبارات السموم، ولبى متطلبات الممارسة المختبرية الجيدة".

وتابع: "عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، بلغ 8 ملايين، من بينهم 1.5 مليون تلقوا الجرعة الثانية".

وبين الوزير التركي، أن "كمية لقاح فايزر ـ بيونتيك، الذي سيتم توفيره في المرحلة الأولى ستبلغ 800 ألف جرعة"، مشيرا إلى "بذل الجهود لرفع الكمية إلى 5 ملايين".

وشدد قوجة على أنه "لا توجد مشكلة في توفير اللقاح وأن الجرعة الثانية مضمونة لجميع المواطنين الذين حصوا على الجرعة الأولى".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "بلاده تناقش إمكانية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا مع روسيا والصين".

وناقش أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استيراد لقاحات كورونا من روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أنقرة تعمل أيضا على إنشاء لقاح خاص بها ضد الفيروس التاجي".