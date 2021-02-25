أمريكا: سنواصل دعم شريكتنا السعودية.. وتشديد العقوبات ضد إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن المملكة العربية السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة، وسنواصل الوقوف بجانبها في الهجمات التي تواجهها من قبل مليشيات الحوثي.
ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال برايس، اليوم الخميس، إن واشنطن أوضحت لشركائها في المنطقة ضرورة تكثيف الجهود لوضع حد للأزمة الإنسانية في اليمن.
ولفت إلى أن إيران ووكلاءها أصبحوا أكثر جرأة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سياسية الضغط القصوى لم تحقق أهدافها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن العقوبات الأمريكية تشكل ضغوطًا ثقيلة على إيران، وستخضع للمزيد.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأمريكا أن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية.
وعن الاتفاق النووي، أكد أن واشنطن تمارس الدبلوماسية مع إيران من موقف قوة وتسعى إلى تشديد القيود الواردة في هذا الاتفاق.
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