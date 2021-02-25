نحمد الله على سلامة أخي.. رسالة من محمد بن زايد إلى ولي العهد السعودي

بعث محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس دولة الإمارات، برسالة عاجلة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد تعافيه من العملية الجراحية التي قام بها خلال الساعات الماضية.
وقال بن زايد في رسالته : نحمد الله تعالى على سلامة أخي العزيز الأمير محمد بن سلمان بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح ونسأله عز وجل أن يديم عليه تمام الصحة والعافية.
وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن الأربعاء، إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح.
وقال الديوان الملكي في بيان له: أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح أمس الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية بالنجاح وغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.
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