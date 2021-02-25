العراق: اعتقال "مسئول قناصي داعش" بعملية أمنية في أربيل

اعتقل جهاز المخابرات العراقي اليوم /الخميس/ "مسؤول مفارز القناصين" بتنظيم "داعش" بعملية أمنية في أربيل. ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر - لم تكشف عن هويته - القول إن "جهاز المخابرات أطاح بـ (بشار العدواني) مسؤول مفارز القناصين في قاطع الجنوب". وأضاف المصدر أن "جهاز المخابرات تابعه وتعقب تحركاته بين الفلوجة وهيت ونينوى لثلاثة أشهر قبل ان يتم اعتقاله بعملية خاطفة في اربيل".

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