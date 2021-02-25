بحث قضايا المنطقة.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وأمريكا

بحث وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

كما استعرض الوزيران أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية، بحسب ماذكرت وكالة الانباء السعودية واس .

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