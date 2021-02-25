يحول البلدين لأكثر فقرا.. دبلوماسي أمريكي ينتقد سباق التسلح بين الصين والولايات المتحدة

قال دبلوماسي وأكاديمي متقاعد إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتفوق على الصين عسكريًا، بل يمكنها فقط إشعال سباق تسلح من شأنه أن يمنح بكين مجمعًا صناعيًا عسكريًا قويًا سيجعل كلا البلدين في النهاية أفقر.

وخلال خطاب على الإنترنت في مركز أبحاث أمريكي بارز في وقت سابق من الشهر الجاري، حث تشاس فريمان، وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم وكاتب في الدبلوماسية الدولية، على إعادة التفكير بجدية في نهج واشنطن تجاه الصين.

وقال "إذا كانت هذه لعبة شطرنج، لكان من السهل اكتشافها، نحن نمثل اللاعب الذي ليس لديه خطة تتجاوز الخطوة الافتتاحية القوية، وهذه ليست مجرد استراتيجية ناجحة، وقال فريمان لمعهد واشنطن للشؤون الخارجية "إنها ليست استراتيجية على الإطلاق".

وتابع: "ينصب تركيز الولايات المتحدة على تعثر الصين بدلًا من تحسين قدرتنا التنافسية الدولية" مضيفا "بدون إصلاحات جادة لاستعادة اقتصاد سياسي أمريكي سليم، فإن مستقبلنا في خطر، ولن نكون في وضع يسمح لنا بمنافسة القوى العظمى الصاعدة والناهضة في العالم، وخاصة الصين".

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فتحت الولايات المتحدة اتجاهًا أيديولوجيًا واقتصاديًا ضد الصين، متهمة إياها بكل شيء من التلاعب بقيمة عملتها إلى سرقة الأسرار التجارية الغربية، ووضع "أبواب خلفية" سرية في منتجاتها التقنية، وتوسيع قبضتها بشكل غير قانوني، على جزر في بحر الصين الجنوبي وتنتهك حقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانج، في عهد الرئيس الأمريكي بايدن، من المرجح أن تستمر هذه الجهود وتتفاقم، حيث وعد الممثل التجاري المحتمل لبايدن باتباع نهج "صارم على الصين" يتضمن تعريفات وخياراته لرئاسة وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية التي تعد بإعداد الولايات المتحدة لفترة طويلة. -صراع كامل. ووصف فريمان السنوات الأربع لقيادة ترامب بأنها "الرئاسة الأكثر غرابة في تاريخنا"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين بدأتا عام 2021 بطرق مختلفة للغاية. وبعد أن هزمت الصين جائحة كورونا في وقت مبكر، ووقفت وسط تغييرات عملاقة مثل انتشال 850 مليون شخص من الفقر المدقع في غضون بضعة عقود فقط، تتمتع بمعنويات عالية وثقة عالية في نظامها الاشتراكي السوقي. وقال "الصين تركز على المستقبل". وأشار فريمان إلى أنه "على النقيض من ذلك، دخلت الولايات المتحدة هذا العام في حالة غير مسبوقة من الفوضى والإحباط الداخليين". وبعد ستة أيام فقط من عام 2021، حاول الرئيس الحالي اغتصاب سلطة الكونجرس وإبطال الانتخابات التي خسرها، بينما يكافح المشرعون من خلال مأزق دائم لمعالجة حتى أكثر القضايا الأساسية. وفي الوقت نفسه، توفي أكثر من 100 ضعف عدد الأمريكيين الذين ماتوا بسبب كوفيد 19 مقارنة بالشعب الصيني.