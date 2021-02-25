تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشا الحوثي أثناء تحليقهما باتجاه مواقع عسكرية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني فان قوات الجيش أسقطت الطائرتين في جبهة الكسارة غرب مأرب.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، في معارك اندلعت بين الجانبين بجبهة صرواح، غربي مأرب.
وأوضح البيان : إن مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير معدات وآليات قتالية تابعة لها.
كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، حسبما أفاد المركز، دوريات "كانت تحمل عناصر حوثية في طريقها إلى المليشيات بجبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها".
وتابع البيان قائلا : يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي النفير العام، داعية مناصريها للانضمام لمقاتليها في جبهات القتال بمأرب "لتحريرها من العدوان.
وختم المركز الاعلامي بيانه قائلا : وتستمر المعارك في محافظة مأرب النفطية، وسط دعوات أممية، لوقف فوري للعنف، ودعم جهود المبعوث الأممي في تحقيق حل سياسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتصار جديد للجيش اليمني.. إسقاط طائرات حوثية شرق البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.