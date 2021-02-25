أخبار اليمن : حجة تستغيث.. توقف 6 مستشفيات عن العمل

حجة تستغيث.. توقف 6 مستشفيات عن العملأطلق مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة، نداء استغاثة جراء توقف الخدمات في عدد من المرافق الصحية والمستشفيات بالمحافظة بسبب نفاد المشتقات النفطية.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني أن نفاد المشتقات النفطية واستمرار احتجاز سفن الوقود من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي وتوقف دعم المنظمات لهذا الجانب، أدى إلى توقف 90 بالمائة من خدمات مستشفى الشغادرة وباتت مستشفيات عبس والشهيد ياسر وثاب والشهيد شرف الكحلاني والمحابشة المحوري، مهددة بالتوقف التام لعدد من الأقسام عن تقديم خدماتها للمرضى.

ودعا أحرار العالم والمجتمع الدولي للاضطلاع بدورهم في الضغط على دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية المحتجزة بما يكفل استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتلافي حدوث كارثة إنسانية تهدد آلاف المرضى، بحسب وكالة سبأ.

وحمل مدير مكتب الصحة بالمحافظة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تبعات استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية وصمتها إزاء معاناة الشعب اليمني جراء تشديد الحصار وكذا إيقافها للدعم الذي تقدمه للقطاع الصحي.