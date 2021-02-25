وزيرا الخارجية السعودي والأميركي يبحثان العلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

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