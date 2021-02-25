كشف مخطط لنسف مبنى الكابيتول أثناء خطاب بايدن

قال قائد شرطة الكابيتول بالإنابة اليوم الخميس، إن المتطرفين قد يخططون لهجوم آخر على مبنى الكابيتول الأمريكي - مستهدفًا هذه المرة أول خطاب رسمي للرئيس جو بايدن أمام الكونجرس.

وفي جلسة استماع للجنة الفرعية لمخصصات مجلس النواب في أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول، قالت القائم بأعمال الرئيس يوجاناندا بيتمان إن شرطة الكابيتول تخطط للحفاظ على مستوى محسن من الأمن على الأقل من خلال خطاب الرئيس جو بايدن أمام جلسة مشتركة للكونجرس، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز

وأضافت "نعلم أن أعضاء مجموعات الميليشيات التي كانت حاضرة في يناير عبروا عن رغباتهم بأنهم يريدون تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من الأعضاء على صلة مباشرة بحالة الاتحاد، والتي نعرف أن هذا التاريخ له لم يتم التعرف على هويتها"، حسبما ذكر نفس المنفذ الإخباري.