كشف مخطط لنسف مبنى الكابيتول أثناء خطاب بايدن

قال قائد شرطة الكابيتول بالإنابة اليوم الخميس، إن المتطرفين قد يخططون لهجوم آخر على مبنى الكابيتول الأمريكي - مستهدفًا هذه المرة أول خطاب رسمي للرئيس جو بايدن أمام الكونجرس.
وفي جلسة استماع للجنة الفرعية لمخصصات مجلس النواب في أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول، قالت القائم بأعمال الرئيس يوجاناندا بيتمان إن شرطة الكابيتول تخطط للحفاظ على مستوى محسن من الأمن على الأقل من خلال خطاب الرئيس جو بايدن أمام جلسة مشتركة للكونجرس، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز
وأضافت "نعلم أن أعضاء مجموعات الميليشيات التي كانت حاضرة في يناير عبروا عن رغباتهم بأنهم يريدون تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من الأعضاء على صلة مباشرة بحالة الاتحاد، والتي نعرف أن هذا التاريخ له لم يتم التعرف على هويتها"، حسبما ذكر نفس المنفذ الإخباري.
وتابعت: "بناءً على هذه المعلومات، نعتقد أنه من الحكمة أن تحافظ شرطة الكابيتول على وضعها الأمني المعزز والقوي حتى نعالج هذه الثغرات في المستقبل".
وجاءت تعليقات بيتمان بعد أن سُئلت عن الحاجة إلى استمرار الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول ، بما في ذلك إقامة سياج ونشر الحرس الوطني - وهي قضية أثارت غضب بعض الجمهوريين.
وأكدت بيتمان أن الثوار الذين هاجموا مبنى الكابيتول "لم يكونوا مهتمين فقط بمهاجمة أعضاء الكونجرس والضباط".
وقالت إن بي سي نيوز "أرادوا إرسال رسالة رمزية إلى الأمة حول من كان المسؤول عن تلك العملية التشريعية".
وحلت بيتمان محل رئيس شرطة الكابيتول السابق ستيفن سوند بعد استقالته عقب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
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