دولة عربية جديدة تعلن ظهور حالات لسلالة كورونا البريطانية المتحورة

أعلن معهد بالستور الجزائري، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة.
وفقا لموقع النهار الجزائري فإن الحالتين تم إكتشافهما لدى عامل بقطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا.
وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت عن تسجيل 23 ولاية صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وبحسب بيان الصحة الجزائرية فقد سجلت 21 ولاية أقل من 9حالات، في حين سجلت 4 ولايات أكثر من 10 إصابات.
وأضافت الصحة الجزائرية، أنه تم تسجيل161 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.4 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
كما سجلت 3 حالات وفاة و146 حالة شفاء.
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