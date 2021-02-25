بسبب جيل بايدن.. طرد عضوين بالكونجرس من طائرة الرئيس الامريكي

وصف البيت الأبيض السناتور الأمريكي تيد كروز يوم الخميس، بانه غير مرحب به على متن طائرة الرئاسة التي ستقل الرئيس جو بايدن إلى تكساس؛ بسبب قيود فيروس كورونا.

ويتوجه بايدن إلى تكساس الجمعة المقبل لزيارة الولاية في أعقاب عاصفة شتوية خلفت ما لا يقل عن 80 قتيلا وملايين بلا ماء أو كهرباء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إنه نظرًا لانضمام الدكتورة جيل بايدن إلى زوجها في الرحلة وبسبب متطلبات التباعد الاجتماعي لـ كورونا - كوفيد 19، فلن يكون كروز ولا عضو مجلس الشيوخ عن تكساس جون كورنين في الرحلة.

ومن المألوف دعوة أعضاء مجلس الشيوخ من الولاية الأصلية في رحلات رئاسية من هذا النوع حتى لو كانوا من الطرف الآخر، كما أن كروز وكورنين كلاهما جمهوري.

وقالت بساكي في مؤتمر صحفي لها الخميس، إن في رحلة بايدن بالطبع إلى تكساس، ستكون هناك بعض القيود على المساحة المتاحة"