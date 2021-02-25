بسبب جيل بايدن.. طرد عضوين بالكونجرس من طائرة الرئيس الامريكي

وصف البيت الأبيض السناتور الأمريكي تيد كروز يوم الخميس، بانه غير مرحب به على متن طائرة الرئاسة التي ستقل الرئيس جو بايدن إلى تكساس؛ بسبب قيود فيروس كورونا.
ويتوجه بايدن إلى تكساس الجمعة المقبل لزيارة الولاية في أعقاب عاصفة شتوية خلفت ما لا يقل عن 80 قتيلا وملايين بلا ماء أو كهرباء.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إنه نظرًا لانضمام الدكتورة جيل بايدن إلى زوجها في الرحلة وبسبب متطلبات التباعد الاجتماعي لـ كورونا - كوفيد 19، فلن يكون كروز ولا عضو مجلس الشيوخ عن تكساس جون كورنين في الرحلة.
ومن المألوف دعوة أعضاء مجلس الشيوخ من الولاية الأصلية في رحلات رئاسية من هذا النوع حتى لو كانوا من الطرف الآخر، كما أن كروز وكورنين كلاهما جمهوري.
وقالت بساكي في مؤتمر صحفي لها الخميس، إن في رحلة بايدن بالطبع إلى تكساس، ستكون هناك بعض القيود على المساحة المتاحة"
وتعرض كروز للهجوم الأسبوع الماضي بسبب سفره إلى كانكون مع أسرته حيث عانى سكان ولايته من البرد، والعديد منهم بدون تدفئة أو ماء.
وعاد السناتور إلى تكساس في اليوم التالي - بعد أن نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورًا له وهو يسافر إلى المنطقة الساخنة المكسيكية - وقال إنه نادم على القيام بالرحلة.
وقالت بساكي إنه بسبب ذلك لن ينضم أي من أعضاء الكونجرس إلى الرئيس في رحلة يوم الجمعة.
ويقضي بايدن اليوم في هيوستن حيث سيقوم بجولة في الأضرار مع الحاكم الجمهوري جريج أبوت وأيضًا زيارة مركز تطعيم ضد كورونا.
وقالت بساكي: "لا يوجد أعضاء في أي حزب يسافر مع الرئيس إلى تكساس، لكن مرة أخرى، سيقضي اليوم في السفر مع الحاكم أبوت ومسح الأضرار على الأرض".
وأدى فشل شبكة الكهرباء في تكساس خلال موجة البرد الأسبوع الماضي إلى ترك أكثر من أربعة ملايين ساكن بدون كهرباء وتدفئة في درجات حرارة متجمدة.
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