قراصنة يقتحمون الأنظمة البيوكيميائية في مختبر لأبحاث كورونا بجامعة اوكسفورد

اخترق قراصنة إلكترونيون النظم الطبية الحيوية لمختبر جامعة أكسفورد في بريطانيا؛ لإجراء أبحاث حيوية حول كورونا - كوفيد 19.
وأكدت جامعة أكسفورد أن قسم البيولوجيا الإنشائية، المعروف باسم ستروبي، قد تعرض لهجوم إلكتروني، لكنها شددت على أن دراساتها السريرية لم تتعرض للخطر.
وتم تنبيه المركز الوطني للأمن السيبراني التابع وسيساعد في التحقيق، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
لا يقف ستروبي وراء لقاح اوكسفورد الناجح - الذي أنشأه معهد جينر الجامعي - ولكنه مختبر عالمي رائد يجري أبحاثًا على خلايا كورونا.
وناقش الخبراء احتمال محاولة المتسللين جمع بيانات قيمة حول اللقاح.
وقال متحدث باسم جامعة أكسفورد: لقد حددنا المشكلة واحتوائها ونجري الآن مزيدًا من التحقيق.
ولم يكن هناك أي تأثير على أي بحث سريري، حيث لا يتم إجراء ذلك في المنطقة المصابة.
وأضاف "كما هو معتاد في مثل هذه الحوادث، قمنا بإخطار المركز الوطني للأمن السيبراني ونعمل معهم."
وبحسب ما ورد تُظهر لقطات شاشة الاختراق الإلكتروني التي شاهدتها مجلة فوربس واجهات يمكنها التحكم في مقاييس الضغط على معدات المختبر المستخدمة في تحضير العينات البيوكيميائية.
وتظهر الطوابع الزمنية على الشاشات أن التسلل حدث في 13 و 14 فبراير، ولم يتم الكشف عن أي خيوط محتملة حول هوية المتسللين أو ما هو هدفهم.
قال البروفيسور آلان وودوارد، خبير الأمن السيبراني في جامعة ساري، "قد يتكهن المرء بأنه كان شخصًا يبحث عن بيانات حول الفيروس أو اللقاح".
وحذر الإنتربول العام الماضي من أن العصابات الإجرامية ستحاول على الأرجح التسلل إلى المؤسسات لاستخراج بيانات حول اللقاح.
قال متحدث باسم NCSC: "نحن على علم بحادث وقع في جامعة أكسفورد ونعمل على فهم تأثيره بشكل كامل.
وأضافت "أكدت الجامعة أنه لم يكن هناك أي تأثير على أي بحث إكلينيكي".
وعلى الرغم من عدم مشاركته بشكل مباشر في إنشاء لقاح أكسفورد ، فقد أجرى ستروبي أبحاثًا على الفيروس.
ومن بين علمائها البروفيسور السير ديف ستيوارت، الذي حصل على لقب فارس في قائمة الشرف للعام الجديد لعمله على فيروس كورونا.
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