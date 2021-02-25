قرينة الرئيس الأمريكي: ندمت بعد طلاقي من زوجي الأول.. وعرفت جو بعد الانفصال

كشفت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن عن شعورها "بالندم والفشل" بعد طلاقها من زوجها الأول، معترفة بأنها اعتقدت أن هناك شيئًا ما "خطأ معها" لأنها لم تكن قادرة على إنجاح العلاقة.
وجلست السيدة البالغة من العمر 69 عامًا مع نجمة البوب والمذيعة كيلي كلاركسون في أول مقابلة تلفزيونية فردية لها بصفتها السيدة الأولى، حيث تحدثت خلالها عن انهيار زواجها من بيل ستيفنسون، والذي انتهى عام 1975 بعد خمس سنوات فقط.
ولكن بينما اعترفت الأستاذة بأنها ألقت باللوم على الانقسام على نفسها، قالت إنها لم تقابل زوجها الثاني جو، 78 عامًا، إلا بعد الانفصال - على الرغم من أن زوجها السابق قال لموقع "ديلي ميل" أن الزوجين كان بينهما علاقة غرامية دمرت زواجه في النهاية.
وجلست في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، وأخبرت جيل كيلي أنها استغرقت "وقتًا طويلًا" "للشفاء" بعد الطلاق، قبل أن تلتقي "بشكل غير متوقع" بجو في وقت لم تكن تعتقد أنها ستتزوجها مرة أخرى.
وقالت: "لقد استغرق الأمر مني وقتًا طويلًا، واستغرق الأمر عامًا على الأقل لأقف على قدمي مرة أخرى".
واضافت "لم أكن أعرف أي شخص كان مطلقًا، شعرت أنه فشل من جانبي وفقدت تقديري لذاتي لأنني ظللت أفكر، ما مشكلتي، لماذا لا يمكنني القيام بهذا العمل؟"
واحتفظت بتفاصيل أول لقاء لها مع جو "غامضة" - قائلة فقط إنهما التقيا مرة واحدة قبل أن يمضيا رسميًا، لكنها أوضحت أن علاقتهما بدأت بعد طلاقها.
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