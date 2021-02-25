قرينة الرئيس الأمريكي: ندمت بعد طلاقي من زوجي الأول.. وعرفت جو بعد الانفصال

كشفت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن عن شعورها "بالندم والفشل" بعد طلاقها من زوجها الأول، معترفة بأنها اعتقدت أن هناك شيئًا ما "خطأ معها" لأنها لم تكن قادرة على إنجاح العلاقة.

وجلست السيدة البالغة من العمر 69 عامًا مع نجمة البوب ​​والمذيعة كيلي كلاركسون في أول مقابلة تلفزيونية فردية لها بصفتها السيدة الأولى، حيث تحدثت خلالها عن انهيار زواجها من بيل ستيفنسون، والذي انتهى عام 1975 بعد خمس سنوات فقط.

ولكن بينما اعترفت الأستاذة بأنها ألقت باللوم على الانقسام على نفسها، قالت إنها لم تقابل زوجها الثاني جو، 78 عامًا، إلا بعد الانفصال - على الرغم من أن زوجها السابق قال لموقع "ديلي ميل" أن الزوجين كان بينهما علاقة غرامية دمرت زواجه في النهاية.