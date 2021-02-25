السعودية.. بيان عاجل من شرطة الرياض

أصدرت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية بيانا عاجلا بشأن القبض على (4) سعوديين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض.

وبحسب ماصَرّح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن ذلك جاء نتيجة للجهود التي تبذلها المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها

وأشارت شرطة الرياض الي ان تلك الجرائم تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة.

وكما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.