على غرار ترامب.. نتنياهو: أهاجم الإعلام لأنه يستحق

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يهاجم وسائل الإعلام، نظرًا لأنها تستحق ذلك.

وفي مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية، تم سؤال نتنياهو عن توجيه الانتقادات والهجوم لوسائل الإعلام على غرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يمتدحه دائمًا كصديق لإسرائيل.

ورد نتنياهو على السؤال قائلا: "أنا أهاجم الإعلام لأنه يستحق ذلك".

وبشأن خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد حددت سبب هزيمته.. أعتقد أن هناك تفسيرات أخرى لها".