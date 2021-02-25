بايدن يحتفل بحصول الأمريكيين على 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين من التراخي في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارته ستطلق حملة ضخمة لتوعية الأمريكيين بشأن اللقاحات.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان بايدن، وجود علامة فارقة في تفشي فيروس كورونا بأمريكا، حيث يحتفل بوتيرة جهوده لإنهاء الوباء.

واحتفل بايدن، اليوم الخميس، بإعطاء 50 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين منذ أدائه اليمين.

وقال بايدن في حفل البيت الأبيض: "كلما تم تطعيم المزيد من الناس، كلما أسرعنا في التغلب على هذا الوباء".

وأشار إلى أن إدارته في طريقها للوفاء بوعده بتقديم 100 مليون جرعة من اللقاح في أول 100 يوم له في منصبه.



ولفت: "نحن في منتصف الطريق.. 50 مليون جرعة في 37 يومًا"، مؤكدا "هذا قبل أسابيع من الموعد المحدد".