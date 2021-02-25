بعد طرد سفيرته.. قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن سفير فنزويلا شخصا غير مرغوب به، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

ياتي ذلك بعدما قررت فنزويلا، أمس الأربعاء، طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لديها، ومنحتها مهلة لمدة 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد.

وكان البرلمان الفنزويلي، دعا الحكومة إلى طرد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروسا، باعتبارها شخصا غير مرغوب فيه.

وأقر البرلمان في فنزويلا نصا يرفض العقوبات الأوروبية الجديدة، ويدعو إلى طرد السفيرة.

وأقر النواب بالإجماع قرارا يدعو كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولًا، بسبب دورهم في "انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية".