النيابة العامة 1442تعلن عن نتائج القبول عبر الخدمة المدنية على موقع جدارة

النيابة العامة 1442 تعلن عن نتائج القبول للوظائف الذي سبق لها بان قامت بطرح وظائف أدارية مختلفة واحتياجها لعدد موظفين جدد قد يصل عددهم ألي 671 موظف لمختلف الدرجات العلمية والمؤهلات المتعددة وعلي ذلك الإعلان قام الكثير بتقديم طلب للحصول علي ذلك الوظائف لدي النيابة العامة ثم قامت بإعلان أسماء الأفراد التي تم قبولهم عن طريق طرح النتائج عبر تطبيق جدارة لدي الخدمة المدنية لكي يتم تحديد موعد لمقابلتهم وستكون ذلك المقابلات في المقر الرئيسي للنيابة وقاموا بتشديد ضرورة أن الأشخاص الذي تم قبولهم وتقدمهم للمقابلة بان يتوفر معهم بطاقة الهاوية الخاصة بكل فرد وأيضا شهادة المؤهل التعليمية الأصل وفي حالة عدم توافر كافة الأوراق لديهم سيتم منعهم من الدخول ألي المقابلة وفي ظل ظروف فيروس كورونا المستجد يجب علي كل فرد أيضا أن يتبع أجراءة الوقاية بدقة وارتداءه الكمامة عند الذهاب ألي المقابلة وان يتم الحضور في الموعد المحدد لهم وعدم المخالفة ليتم قبولهم بشكل رسمي للوظيفة المطروحة .

هناك رابط لموقع خاص بالنيابة العامة التابعة للمملكة العربية السعودية . قوم بالدخول علي ذلك الرابط سيتم ظهور الصفحة الرئيسية الخاصة بالتسجيل . قم بتدخيل البيانات الخاصة بك في خانة تسجيل الدخول وقم بتسجيل الرقم السري. بعد أن يتم تسجيل دخولك سوف تجد خانة للاستعلام والاستفسار قم بالنقر عليها وادخل الرمز الخاص بك. سوف يقوم الموقع بنقلك بشكل مباشر ألي الصفحة الخاصة بالوظائف ونتائجها وبمعرفة النتيجة الخاصة بك قم باختيار خانة النيابة العامة.

طريقة معرفة نتائج النيابة العامة 1442 التابعة للمملكة العربية السعودية :النتائج التي قامت بطرحها عن طريق موقع جدارة:

قبل أن يتم أعلان نتائج القبول بالوظائف التابعة للنيابة العامة قاموا المسئولين عن دور اختيار وتحديد المقبولين بإجراءات كثيرة وشروط متعددة وذلك العملية قد استغرقت وقت طويل حتي أن وصلوا وستقرو لاختيار مجموعة من المتقدمين للطلب تتوفر بهم اعلي نسبة من ذلك الشروط المحددة والتقييم الجيد لهم وبعد أن انطلقت عملية النتائج قد ارتفعت نسبة البحث على جوجل لمعرفة ذلك النتائج وقد استخدمت النيابة العامة موقع جدارة وبالتحديد المنصة الخاصة بالخدمات المدنية لإطلاق الرابط الخاص بنتائج الموافقة علي المتقدمين بشرط أن يتم التسجيل بالبيانات الخاصة بكل فرد ولكن كما ذكرنا سابقا أن الموافقة النهائية قد تتم في حالة القبول بعد المقابلة التي سيتم تحديدها بمقر النيابة العامة للموافق عليهم بشكل مبدئاي.