نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 المرحلة الثالثة عبر noorst moe gov sa

بدأت ثالث مراحل نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 عبر الموقع الإلكتروني noorst moe gov sa، حيث يتيح نظام نور ابتدائي تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي القادم 1442-1443، والذي يسير وفق عدة مراحل، وبدأ في شهر يناير الماضي، وحالياً مع بداية يوم الجمعة الأخير بشهر فبراير 2021، الموافق 14 من رجب 1442 هـ، تبدأ ثالث المراحل من تسجيل الطلاب المستجدين بكل سهولة، ومع تحويل التاريخ من هجري إلي ميلادي يمكنكم حساب عمر الطفل للتسجيل بسهولة.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443

استقبل موقع نور الإلكتروني طلبات المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة الماضية، وحالياً يتم البدء في تسجيل الطلاب السعوديين من أمهات سعوديات، وأباء غير سعودين بالمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بدون مفاضلة، وذلك بداية من اليوم 26-2-2021، وكل ما عليكم هو الدخول للموقع الإلكتروني وفق الخطوات المدرجة إليكم، كما سنتعرف علي شروط القبول، لكن أولاً نذكركم بخطة التسجيل لهذا العام.

عملية تسجيل طلاب الصف الاول ١٤٤٣ هـ، تتم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني noorst moe gov sa، والذي يمكنكم دخول عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بكل سهولة ولي الأمر أو حساب جديد.

شروط نظام نور ابتدائي طلاب الصف الاول ١٤٤٣

أعلنت وزارة التعليم السعودية عدداً من الشروط الهامة من أجل استخدام نظام نور ابتدائي 1443، وتلك الشروط هي:

يجب بلوغ سن الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.

يمكن للطلاب التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بأقل من 90 يوم فقط التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

الأطفال الأقل من العمر المطلوب للتسجيل يمكنهم التسجيل بعد الحصول على شهادة صادرة من أحد رياض الأطفال المعتمدة لدى الوزارة يثبت من خلالها أن الطالب قد التحق بالروضة لمدة فصلين دراسيين.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين 1443 noor

يمكنكم التسجيل للطلاب المستجدين، وذلك عن طريق إجراء الدخول إلي رابط نظام نور التعليمي، يتم بعدها اختيار تسجيل طالب جديد، والشروع في ملئ البيانات المطلوبة، والتي تحتاج لبيانات ولي الأمر وفقاً لما حددته الوزارة، وعند انتهاء استخدام نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443، يتم إرسال البيانات لمراجعتها، ويجب الالتزام بالمواعيد المدرجة إليكم من الوزارة، وعند بدء المراحل سيتم إخباركم حسب المواعيد والقبول من إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية.