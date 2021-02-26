رابط موقع نظام نور noor.moe.gov.sa وطريقة تسجيل الطلاب الجدد

زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن رابط نظام نور التعليمي بالتزامن مع اقتراب موعد تسجيل الطلاب الجدد 1443 في المملكة العربية السعودية، حيث أنه من المقرر أن تبدأ عمليات تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي بداية من اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب من العام الحالي 1442، والموافق السادس والعشرين من شهر فبراير من العام الميلادي 2021، حيث سيتم بدء تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من أباء غير سعوديين خلال هذه المرحلة.

موعد تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي

وبحسب الجدول الزمني الذي كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عنه في وقت سابق فإنه خلال هذه المرحلة سيتمكن أولياء أمور الطلاب السعوديين من التسجيل عبر نظام نور من خلال حساب ولي أمر الطالب، ومن ثم تسجيل الطلاب الجدد من الجنسية السعودية، ومن أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين، حيث سيتمكن أولياء الأمور من تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والتي لايتم فيها إجراء أي مفاضلة بين الطلاب.

موعد غلق باب تسجيل الطلاب الجدد

ومن المقرر أن تستمر عمليات تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي وإلحاقهم بالمدارس الذي يرغب أولياء الأمور في إلحاق الطلاب التابعين لهم بها من خلال نظام نور التعليمي، حتى يتم سد الشواغر في هذه المدارس أو غلق باب تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، والذي سيتم في تاريخ التاسع عشر من شهر صفر من العام 1443 هجرياً، والذي سيوافق يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر من العام الميلادي الجاري 2021.

رابط نظام نور وطريقة تسجيل الطلاب الجدد

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق على أن عمليات تسجيل الطلاب الجدد تتم من خلال موقع نظام نور التعليمي على الانترنت، حيث يقوم ولي الأمر بالتسجيل في نظام نور في حال عدم أن سبق له التسجيل من قبل من خلال رابط نظام نور التعليمي وهو: noor.moe.gov.sa، ومن أجل القيام بتسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي فيجرى اتباع التالي:

الدخول إلى نظام نور وتسجيل الدخول من خلال حساب ولي أمر الطالب. في حال عدم وجود حساب لولي الأمر من قبل فيجب أن يتم تسجيل حساب جديد لولي الأمر ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى نظام نور. بعد أن يتم تسجيل الدخول بنجاح يقوم ولي الأمر بالدخول إلى صفحة تسجيل الطالب الجدد التي تظهر له على الشاشة. يقوم ولي الأمر بكتابة بيانات الطالب المراد تسجيله بشكل صحيح، والتأكد من صحة البيانات واختيار المدرسة التي يرغب في إلحاق الطالب بها قبل أن يقوم بالضغط على زر تسجيل من أجل تسجيل الطالب الجديد عبر نظام نور.