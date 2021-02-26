كيفية الاستعلام عن السيارات المحجوزة إلكترونيا بالسعودية في خطوات سهلة وبسيطة

كيفية الاستعلام عن السيارات المحجوزة إلكترونيا هو أحد أهم الموضوعات الشائكة والهامة لدي جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة من قائدي المركبات بكافة أنواعها وتسعي الحكومة بالمملكة العربية السعودية دائماً لتحقيق سبل الراحة حيث قد أصبح الآن من السهل الاستعلام عن السيارات المحجوزة عبر التطبيقات و المنصات الإلكترونية و التي قامت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور بإطلاقها تيسيرا علي المواطنين في معرفة أماكن التحفظ أو الحجز لسياراتهم في أكثر من 345 مركز من مراكز الحجز علي مستوي المملكة سواء كانت في الرياض أو جدة أو أي مدن أخري وفيما يلي سيتم عرض الكثير بخصوص ذلك الشأن.

كيفية الاستعلام عن السيارات المحجوزة إلكترونياً

1- الدخول إلي حسابك الخاص علي منصة أبشر الإلكترونية.

2- ثم إلي أبشر أفراد ثم قم بإدخال بياناتك ومنها إلي ” خدمات مركبات “.

3- بعدها قم باختيار استعلامات ومنها قم باختيار ” استعلام المركبات المحجوزة “.

4- ستفتح لك صفحة الاستعلامات و بها الرسالة الأتية ” مرحبا بك في خدمة الاستعلام عن حجز المركبات ، هذه الخدمة تقوم بعرض جميع مركبات المستخدم وتشمل تفاصيل حجز المركبات” ثم قم بالضغط علي ” متابعة “.

5- ستظهر بعد ذلك قائمة بالمركبات التي تمتلكها.

6- قم بوضع علامة “+” بالمربع الموجود بجوار السيارة التي تريد الاستعلام عنها ثم اضغط علي إظهار التفاصيل.

7- في حالة أن كان المركبة محجوزة سيظهر لك تاريخ و اسم / مكان حجز السيارة.

8- في حالة أن كانت المركبة غير محجوزة سيظهر لك “عفوا المركبة المختارة غير محجوزة ” باللون الأحمر في أعلي الصفحة.

كيفية الاستعلام عن السيارات المحجوزة بجدة

يمكن الاستعلام عن مخالفات السيارات المحجوزة بمنطقة جدة عن طريق الدخول إلي الموقع الرسمي لأمانة منطقة جدة و اتباع الخطوات كما بالموقع، وفي حالة عدم الإمكانية يمكن الاتصال برقم 0126746511 قسم السيارات العاطلة (الخربة) بإدارة مراقبة النقل و محطات الوقود، وأيضا عن طريق منصة أبش كما بالسابق .

كيفية الاستعلام عن المركبات المحجوزة بالرياض

يمكن الاستعلام عن مخالفات السيارات المحجوزة بمنطقة الرياض عن طريق الدخول إلي موقع البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية لأمانة منطقة الرياض وإتباع الخطوات كما بالموقع، وفي حالة عدم الإمكانية يمكن الرجوع إلي الإدارة العامة للنظافة بالملز طريق صلاح الدين الأيوبي مع شارع الجامعة أو الاتصال بهم على رقم 0114770224 تحويله رقم 416.

الاستعلام عن المركبات المحجوزة بمكة المكرمة

كما أنه يمكن الإعلان عن مخالفات السيارات التي تم حجزها بمدينة مكة المكرمة عن طريق القيام بالدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بخدمات أوناش مدينة مكة المكرمة وإدخال كافة البيانات الخاصة بلوحات المركبة المطلوب معرفة المخالفات الموقعة عليها مع وضع علامة (√) أمام كلمة دولي في حالة كون المركبة مرخصة دولياً وذلك بطريقة آمنة حيث يتبع هذا الموقع الإشراف الكامل لإدارة مرور مدينة مكة المكرمة.

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلي الحجز السيارات بالمملكة العربية السعودية

1- ارتكاب المخالفات المرورية طبقا لجداول المخالفات المرورية بظام المرور الجديد.

2- عطل السيارة علي الطرق الرئيسية.

3- الحوادث علي الطرق الهامة.

ما هي المعلومات و البيانات التي تقدمها خدمة الاستعلام عن السيارات المجوزة إلكترونياً

1- تاريخ الحجز.

2- اسم و مكان الحجز ( المطارات – مراكز الشرطة – المرور – وزارة الداخلية ).

3- حالة الحجز.

حيث تسعى المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الداخلية السعودية في تقديم كافة الخدمات ومنها الاستعلام عن السيارات المحجوزة وذلك بشكل إلكتروني للتسهيل علي كافة المواطنين و المقيمين بالمملكة في الحصول علي هذه المعلومات ودون الحاجة إلي الذهاب إلي المقرات الحكومية المختلفة المنوطة بهذا الشأن وكذلك تخفيف الزحام علي الموظفين بمقرات الجهات الحكومية المختلفة، ويأتي ذلك علي ضوء حرص الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السعودية لاستمرار التعزيز للتحول الرقمي والتسهيل لتقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين و المقيمين بالسعودية ضمن رؤية المملكة 2030.

