رابط الاستعلام عن نتائج النيابة العامة 1442 عبر جداره أسماء المرشحين في الوظائف الإدارية

الكثير من الأشخاص المتقدمين في النيابة العامه يريدون البحث عن نتيجة المقبولين في النيابة العامة، وهل ظهر اسمهم بين المترشحين، كانت الخدمة المدنية قد أعلنت عن إتاحة 671 وظيفه إدارية للجنسين الرجال والنساء من المملكة العربية السعودية، حيث المطلوب أن يكون الأشخاص المتقدمين، يكونوا حاصلين على درجات علميه لشغل عدد من الوظائف في النيابة وهذه الوظائف تتواجد في العديد من الأماكن في السعودية مثل مكه وحائل وبريده والرياض و تبوك والدمام وأبها.

وظائف النيابة العامة

سوف يتم عقد مقابله شخصية في مقر النيابة التي تتواجد في الرياض لجميع الأشخاص المقبلين يمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين في النيابة العامة كما يمكن التعرف على أسماء الأشخاص الذي تم قبولهم في النيابة العامة وذلك عبر خطوات الاستعلام عن نتائج النيابة العامة

قم أولا بدخول الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة وذلك للاستعلام عن نتائج التقديم للنيابه

بعد فتح الموقع سوف تظهر لك هذه الصفحة الرئيسية

بعد ذلك قم بتسجيل دخول واكتب البيانات الخاصة بك

حتى يتم الحصول على تسجيل دخول جديد عند الانتهاء من الدخول قم بإدخال رمز التحقيق

و اضغط على خانه الاستعلام سوف يقوم الموقع بتحويل الشخص إلى صفحه الوظائف

اضغط على خانه النيابة العامه

و سوف تظهر لك الآن النتيجة الخاصة بك سواء بالقبول أو الرفض

أولاً يتم الحضور في الموعد الذي قد حدده الموقع الرسمي للنيابه العامة القيام بإحضار بطاقه الهوية يكون الأصل كما تحضر أيضا أصل المؤهل العلمي الذي كان قد تم التقديم به عبر موقع جداره أن يقوم الشخص بتحميل التطبيق توكلن ا وان يعرض الحالة الصحية الخاصة ب ه كما يجب أن يكون مرتديا الكمامة أثناء المقابلة الشخصية ويحافظ على التباعد الاجتماعي.

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شروط المقابلة الشخصية لوظائف النيابة العامة