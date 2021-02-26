نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 شرح طريقة تسجيل طالب مُستجد من حساب ولي الأمر

نوفر رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 لولي الأمر لتسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل عبر نظام نور لولي الأمر، وذلك بعد أن تم صدور التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية.

حيث وفرت الوزارة بالتعميم كافة التفاصيل التي يحتاج إليها ولي الأمر عند تسجيل الأبناء في نظام نور 1442، فقد تضمن التعميم لمواعيد أو فترات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب الجُدد، وأعمار الطلاب والطالبات المقرر قبولهم لهذا العام الدراسي، وشروط التسجيل للطلاب ممن تقل أعمارهم عن السن المحدد، وبيان الرابط الرسمي لولي الأمر وقائد المدرسة، وغيرهم من الأمور التي سيتم التعرف عليهم جميعاً من خلال موقعنا موقع ثقفني، بالإضافة إلى إرفاق التالي:

دليل القبول والتسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443.

خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من الجوال.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443

أصدرت وزرا ة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 29 أغسطس 2021م الموافق لتاريخ 21 محرم 1443هـ.

وقد أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد التعميم والعمل به وبما ورد في دليل القبول والتسجيل، وإبلاغه لجميع مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية “تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة”، والمدارس العالمية الأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية.

ومن يرغب في التعرف على كافة تفاصيل التعميم الصادر عن وزارة التعليم السعودية بشأن تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام القادم عبر نظام نور المركزي التعليمي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي المتضمن لفترات التسجيل وأعمار الطلاب وشروط التسجيل التالي:

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1442

يتم تسجيل الطلاب الجُدد من خلال حساب نظام نور لولي الأمر أو عن طريق مُستخدم قائد المدرسة، وتتمثل خطوات التسجيل التي تبدأ بتسجيل ولي أمر جديد في النظام المركزي في التالي:

دخول نظام نور 1442 باتباع الرابط الرسمي التالي ( noor.moe.gov.sa ).

). من الشاشة الرئيسية، قم بالنقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة (سجل ولي الأمر + اسم المستخدم المقترح)، ومن المُفضل ترك الاسم المقترح كما هو لتلاشي نسيانه فيما بعد، ثم النقر على “التالي”.

تعبئة البيانات بصفحة تدقيق بيانات ولي الأمر والابن (رقم الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة للطالب + صلة القرابة بالطالب + تاريخ الميلاد)، ثم النقر على “تدقيق”.

سيتم إرسال كلمة السر الخاصة بالحساب على الرقم المسجل في نظام نور 1442.

قم بكتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور ورمز التحقق.

قم بتغيير كلمة السر بكتابة كلمة المرور الجديدة ثم تأكيدها وكتابة البريد الإلكتروني ثم “حفظ”.

ويمكنكم متابعة باقي الخطوات عن طريق متابعة شرح طريقة تسجيل الطلاب الجُدد بالفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل الطلاب الجُدد من الجوال

نوفر لمتابعي موقع ثقفني خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور من الجوال، حيث بإمكانكم الآن التعرف على الخطوات من خلال متابعة الفيديو التالي:

نظام نور لولي الأمر

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجلاً مدنياً، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية، وتسجيل الطلاب المستجدين من أم سعودية وأب غير سعودي.

وقد أوضحت الوزارة أن التسجيل لولي الأمر يتم من خلال نظام نور الرئيسي باسم المستخدم وكلمة المرور، ويشمل التسجيل الطلاب والطالبات الذين أكملوا سن الست سنوات، ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً.

بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الطلاب ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوماً ممن تنطبق عليهم ضوابط قبول هذه الفئة من الطلاب، ويمكنكم الإطلاع والتعرف على الضوابط من خلال الفيديو المرفق والمتضمن لدليل القبول والتسجيل أعلى الصفحة، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 الرسمي المرفق.