أخبار اليمن : شهيد بقصف مدفعي سعودي على غمر بصعدة

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شهيد بقصف مدفعي سعودي على غمر بصعدة

استشهد مواطن جراء قصف مدفعي سعودي على قرى حدودية في محافظة صعدة. شهيد بقصف مدفعي سعودي على غمر بصعدةاستشهد مواطن جراء قصف مدفعي سعودي على قرى حدودية في محافظة صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن العدو السعودي استهدف بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة غور المشوات في مديرية غمر الحدودية، ما أدى إلى استشهاد المواطن ماطر أحمد علي وتدمير منزله. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في المديريات الحدودية تتعرض للقصف الصاروخي والمدفعي السعودي بشكل مستمر ما أثر سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم في تلك المناطق.

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