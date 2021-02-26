أخبار اليمن : موجة غبار تضرب اليمن.. والفلكي الشوافي يحذر من بعض الطرق

موجة غبار تضرب اليمن.. والفلكي الشوافي يحذر من بعض الطرقأفاد الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، بأن موجة غبار حادة ستضرب المدن والمحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة.

وتوقع الفلكي الشوافي أن تتوغل موجة الغبار في الصحاري الداخلية لليمن وقد تمتد الى الهضاب والمرتفعات الجبلية المحاذية يرافقها انخفاض في الرؤية الافقية.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى إنخفاض في درجات الحرارة بحوالي 2 الى 3 درجات مئوية عن ما كانت عليه خلال الأيام الماضية.

وحذر الفلكي اليمني المواطنين في المحافظات المتأثرة بموجة الغبار وخاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية، مهيباً بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار.