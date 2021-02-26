موجة غبار تضرب اليمن.. والفلكي الشوافي يحذر من بعض الطرق
أفاد الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، بأن موجة غبار حادة ستضرب المدن والمحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة.
وتوقع الفلكي الشوافي أن تتوغل موجة الغبار في الصحاري الداخلية لليمن وقد تمتد الى الهضاب والمرتفعات الجبلية المحاذية يرافقها انخفاض في الرؤية الافقية.
وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى إنخفاض في درجات الحرارة بحوالي 2 الى 3 درجات مئوية عن ما كانت عليه خلال الأيام الماضية.
وحذر الفلكي اليمني المواطنين في المحافظات المتأثرة بموجة الغبار وخاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية، مهيباً بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : موجة غبار تضرب اليمن.. والفلكي الشوافي يحذر من بعض الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.