بايدن يحذر من التراخى فى مواجهة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأمريكيين، اليوم الخميس، من التراخى فى مواجهة فيروس كورونا، كاشفا عن أنه "سنطلق حملة ضخمة لتوعية الأميركيين بشأن اللقاحات"، حسبما أفادت قناة "العربية".





وتجاوزت الولايات المتحدة، الاثنين الماضى، حاجز 500 ألف وفاة بمرض "كوفيد 19"، بعد عام تقريبا من تسجيل أول ضحايا الفيروس فى ولاية كاليفورنيا. وأحيى بايدن ونائبته كامالا هاريس، ذكرى الخسائر الفادحة فى الأرواح بسبب "كوفيد"، الاثنين، خلال حدث فى البيت الأبيض تضمن خطابا للرئيس، ولحظة صمت ومراسم إضاءة الشموع.

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