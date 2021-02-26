سوريا.. انفجار عنيف يضرب شمال غربي إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن دوي انفجار عنيف في منطقة حارم الواقعة بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، بريف إدلب الشمالي الغربي.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار، أو وقوع ضحاياه عنه.

وتزامن الانفجار مع تحليق لطيران مسير يرجح أنه تابع للتحالف الدولي في الأجواء.

وتضاربت المعلومات بين استهداف لطيران التحالف وبين تفجير مغارة بلغم أثناء عملية البحث عن آثار في المنطقة.

يذكر أن انفجارًا مشابهًا جرى أمس الأول ضمن منطقة باب الهوى الحدودية مع لواء اسكندرون.