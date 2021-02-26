القيادة المركزية الأمريكية: مصر مهمة لنا وعضو أساسي في التحالف ضد داعش

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، أن مصر مهمة جدًا بالنسبة للولايات المتحدة.

ووفقًا لشبكة "العربية"، قال ماكنزي، إن مصر عضو أساسي في التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره سامح شكري، أكدا الثلاثاء الماضي، أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الطرفين شددا على ضرورة الحفاظ على الشراكة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، والتعاون القائم لمكافحة الإرهاب، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية.

وبحسب الخارجية الأمريكية، ناقش الطرفان الدعم الأممي لمفاوضات السلام في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحدثت اليوم إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري. نتطلع إلى تعزيز شراكتنا التاريخية".