خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 637 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

منها 218 حالة لعمالة وافدة، و 408 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية ان الساعات الماضية شهدت اجراءا 14693 فحصا بحثا عن مصابي كورونا.

كما رصدت الصحة البحرينية تعافي 809 حالات إضافية خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي داخل المملكة إلى 113132.

ويشار الي ان وزارة الصحة البحرينية أعلنت منذ قليل عن تمديد مجموعة من القرارات التي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بناء على التوصيات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن تمديد القرارات لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم انتهاء الفترة المحددة