أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية
منها 218 حالة لعمالة وافدة، و 408 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.
وأوضحت الصحة البحرينية ان الساعات الماضية شهدت اجراءا 14693 فحصا بحثا عن مصابي كورونا.
كما رصدت الصحة البحرينية تعافي 809 حالات إضافية خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي داخل المملكة إلى 113132.
ويشار الي ان وزارة الصحة البحرينية أعلنت منذ قليل عن تمديد مجموعة من القرارات التي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بناء على التوصيات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن تمديد القرارات لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم انتهاء الفترة المحددة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 637 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.