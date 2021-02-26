أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، مساء أمس الخميس، بتعرض مختبر لأبحاث فيروس كورونا بجامعة أوكسفورد تعرض لاختراق من جانب عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الهدف من الاختراق هو سرقة أسرار وبيعها لمن يقدم أعلى سعر".
ولم تعلق جامعة أوكسفورد على الفور على طلب التعليق، ولكنها أكدت للصحيفة أن القسم تعرض لهجوم إلكتروني.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجامعة قوله: "لقد حددنا المشكلة وقمنا باحتوائها، ونجري الآن المزيد من التحقيقات".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه من غير الواضح من كان يقف وراء الهجوم، لكنها لم تستبعد أن تكون دولة معادية هي من تقف وراء محاولة اختراق المختبر الذي يجري أبحاث على فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم إلكتروني يستهدف مختبر أبحاث كورونا بجامعة أوكسفورد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.