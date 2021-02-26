الأردن.. حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

دخل حظر التجوال الشامل في جميع محافظات الأردن حيز التنفيذ في تمام الساعة 10 من مساء الخميس، وسيستمر حتى تمام الساعة 6 من صباح يوم السبت.
وقررت الحكومة فرض حظر تجول أيام الجمعة من كل أسبوع وحتى إشعار آخر، وبدأ الحظر الجزئي عند الساعة الـ 9 مساء للمنشآت والساعة الـ 10 مساء للأفراد، وذلك ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.
من جهتها، سمحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للمصلين بالخروج سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة خلال فترة الحظر الشامل.
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