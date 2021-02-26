البحرين.. تمديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمدة 3 أشهر لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تمديد مجموعة من القرارات التي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بناء على التوصيات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن تمديد القرارات لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم انتهاء الفترة المحددة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فقد أوضحت الوزارة القرارات تشمل تمديد سريان أحكام القرار رقم (38) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، والتدابير الواجب اتخاذها عند شراء بعض السلع، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها في 28 فبراير 2021م.

كما أوضحت الوزارة أنه تقرر تمديد القرار رقم (39) لسنة 2020 باستمرار العمل بتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لمدة 3 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها في 28 فبراير 2021م.

كما تقرر أيضا تمديد قرار رقم (64) لسنة 2020 باستمرار الاشتراطات والإجراءات الصحية للعاملين في المحال التجارية والصناعية لمدة 3 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها في 28 فبراير 2021م.

وأشارت الوزارة الي أنه تقرر كذلك تمديد تعليق رسوم الخدمات الصحية للأجانب بالمراكز الصحية والبالغة 7 دنانير لمدة شهرين، وذلك طبقا للقرار رقم (47) لسنة 2020، بشأن وقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين من تاريخ انتهائها في 28 فبراير 2021م، وذلك حرصا على تعزيز الإجراءات الصحية والتشخيص المبكر للحالات.

وحثت الوزارة الجميع علي ضرورة مواصلة الالتزام بالقرارات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية، والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يسهم في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.