صاروخ حوثى يستهدف حيا سكنيا فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة، أن القصف الصاروخى الحوثى، يأتى بالتزامن مع تصعيد على جبهات جنوب مأرب.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الخميس، أن التصعيد العسكرى فى مأرب تسبب بنزوح آلاف اليمنيين فيما حذرت من تحول ناقلة صافر إلى قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى، أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، إن هجوم الحوثيين على محافظة مأرب شمال شرقى اليمن، انكسر أمام قوات الجيش اليمنى التابعة للحكومة الشرعية.
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