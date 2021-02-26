اليمن.. الحوثيون يشنون هجوما عنيفا جنوب مأرب

شنت مليشيات الحوثيين، مساء الخميس، هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش اليمني، في الأطراف الجنوبية من محافظة مأرب.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر عسكرية قولها إن "مليشيات الحوثيين تحاول في هذه الأثناء الهجوم بشكل كبير على مناطق حيد آل أحمد ورحوم بمديرية رحبة في الجنوب الغربي من محافظة مأرب في محاولة لتحقيق أي اختراق ميداني على حساب قوات الجيش ورجال القبائل، يمكنها من الاقتراب من طموحها في السيطرة على جبل مراد الاستراتيجي".

وأضافت المصادر أن "هذه المناطق شهدت مواجهات خلال الساعات الماضية، لكنها في هذه اللحظات تبدو أعنف وأكثر شراسة بين الطرفين، خاصة بعد تكبد الحوثيين، الخميس، خسائر فادحة على صعيد المواقع التي كانت تسيطر عليها في الأجزاء الشمالية والغربية بمديريتي مدغل وصرواح، لصالح قوات الجيش، إضافة لحجم الخسائر الكبيرة على مستوى المقاتلين والعتاد العسكري".

وأشارت المصادر إلى "انتصارات هامة حققتها قوات الجيش في مديرية مدغل شمالي مأرب، بعد تصديها وكسرها لعدة هجمات شنتها مليشيات الحوثيين، في حين لا تزال المواجهات عنيفة في عدد من الجبهات الأخرى".