مسئولون أمريكيون: بايدن وافق على ضرب سوريا

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر للضربات التي نفذتها طائرات أمريكية واستهدفت هيكلا تابعا لجماعة مدعومة من إيران.

وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية: "الضربة الجوية جاءت بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق".

وفي وقت سابق، من أمس الخميس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك انفجار عنيف شمال غرب إدلب في سوريا تزامنا مع تحلق طيران مسير.

وأضاف المرصد أن لمليشيات الموالية لإيران تواصل أعمالها بالاستحواذ على ممتلكات السوريين الذين هجروا من مناطقهم، قبل سنوات، هربًا من الضربات الجوية التى تستهدف تجمعاتهم العسكرية.