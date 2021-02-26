نظام نور تبدأ اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14/7/1442 هـ المرحلة الثالثة من مراحل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي 1443، في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتي لا يجري بها أية مفاضلة سواء للطلاب السعوديين أو الطلاب الذين أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين وذلك عبر نظام نور.

نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 -2021 المرحلة الثالثة:-

حدد نظام نور مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى تكتمل عملية تسجيل الطلبة والطالبات في الصف الأول الابتدائي 1443 وذلك بالمرحلة الثالثة من مراحل تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1443 وفقاً للمراحل الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم في المملكة حيث تم تقسيم عملية تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 لجميع الطلاب السعوديين وغير السعوديين على ثمانية مراحل للتسجيل عبر نظام نور من خلال اتباع الخطوات الآتية بالتفصيل مدعمة بالصور:-

* الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور ثم الضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد

* يتم إدخال سجل ولي الأمر واسم المستخدم المقترح ثم الضغط على التالي

* يتم اختيار تسجيل طالب جديد.

* يتم ملء طلب التسجيل من خلال إدخال رقم الهوية أو الإقامة ثم صلة القرابة ثم تاريخ الميلاد

* يتم تحديد صف الطالب وهذا يكون بناءً على تاريخ ميلاده المدخل حيث تظهر أمامك مدارس رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عام وتحفيظ القرآن الكريم.

* يتم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن وكيفية الاتصال.

* يقوم ولي الأمر باختيار اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها وذلك حسب الإدارة التعليمية.

* يتم الضغط على تسجيل كما بالشكل ولمعرفة الوثائق المطلوبة يتم الضغط على عرض الوثائق المطلوبة.

* تظهر أمامك نافذة لتحدد فيها مدى رضاك عن النظام قم بالضغط على حفظ.

* أخيراً تم الانتهاء من طلب تسجيل الطالب في الصف الأول الابتدائي كما بالشكل.

ووفقاً للتقسيمه الزمنية المحددة من قبل وزارة التعليم فإن المرحلة الرابعة من عملية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 للطلاب غير السعوديين والذين يتم معاملتهم كسعوديين اعتباراً من 14/8/1442هـ الموافق 27/3/2021.