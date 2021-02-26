الاستعلام عن مخالفات العامة عبر منصة أبشر، يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات العامة عبر منصة أبشر بكل سهولة ويسر سواء كنت مواطن أو حتى مقيم داخل الأراضي السعودية، حيث توفر منصة أبشر الكثير من الخدمات في وقت قصير للغاية مع إمكانية الاستعلام عن المخالفات العامة برقم لوحة المركبة أو برقم المخالفة.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة

قامت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية بتوفير الوقت والمجهود على المواطنين والمقيمين على حدً سواء من خلال إطلاق منصة أبشر عبر شبكة الإنترنت والاستعلام عن المخالفات المرورية بضغطة زر بواسطة هذه الخطوات:

أذهب مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية، أنقر على أيقونة خدمات أفراد، يجب تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم، ورقم الهوية، اختر أيقونة ” خدمات مرورية”، ويليه الضغط على استعلام برقم المخالفة.

ستنتقل على الفور إلى نافذة بها عدة خانات، يجب تعبئتها باسم مالك السيارة، رقم رخصة القيادة، ورقم لوحة السيارة.

بعد الانتهاء من كتابة هذه البيانات بشكل صحيح، أنقر على كلمة “عرض” سوف تظهر لك رسالة إلكترونية بالمخالفة المرورية التي قمت بفعلها.

استعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة، توجه مباشرة ً إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة أبشر، اختر أيقونة أفراد.

أنقر على خدمات إلكترونية، أختر خانة الاستعلام عن مخالفات المرور، ستظهر لك خانة فارغة، أكتب عليها رقم لوحة السيارة، ثم أنقر ” عرض، بمجرد النقر عليها، سوف تظهر جميع المخالفات الخاصة برقم لوحة السيارة.

خدمات منصة أبشر

منصة أبشر من المنصات الإلكترونية ذات أهمية كبرى للمواطنين والمقيمين، حيث تتيح لهم سرعة إجراء المعاملات الحكومية بمنتهى السهولة واليسر، فهي تربط كافة القطاعات الحكومية بشكل إلكتروني.

واستطاعت في وقت سريع خدمة أكثر من 19 مليون مشترك من خلال التطبيق الخاص بها أو حتى على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، كما تستطيع تقديم حوالي 200 خدمة إلكترونية بصورة مجانية على مدار الـ 24 ساعة.

ومن هذه الخدمات (الاستعلام عن مخالفات المرور – اصدار تصريح السفر – الاستعلام عن مدة الإقامة) وغيرها من الخدمات.