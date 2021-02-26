بالأرقام.. يوفنتوس "ينزف" بسبب كورونا

مع استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، أعلن يوفنتوس بطل إيطاليا، الخميس، عن خسائر بلغت 113.7 مليون يورو (139 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في زيادة أكثر من ضعف القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن "السيدة العجوز "تأثر النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 بشدة مع انتشار "كوفيد 19" والقيود المتخذة التي فرضتها السلطات.

وتابع: "أثر الوباء بشكل مباشر وكبير، قبل كل شيء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات، مما أدى الى تأثير سلبي على الدخل من هذه العمليات وصافي الدخل والديون المالية".

وكانت الخسائر قد بلغت في النصف الأول من السنة المالية السابقة، 50.3 مليون يورو.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق، عن خسائر بقيمة 89.7 مليون يورو للسنة المالية 2019-2020، التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وأشار النادي المنتمي إلى مدينة تورينو، إلى "الاتجاه الإيجابي للعائدات من عقود الرعاية والإعلانات" الذي كان أعلى بقليل من العام السابق.

وتابع: "قوبلت هذه الآثار السلبية جزئيا بارتفاع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني والإذاعة".

كما ارتفعت العائدات من التجارة الإلكترونية بنسبة 60 بالمئة لتعويض الانخفاض في الإيرادات من الشراء المباشر بالحضور الجسدي من متاجر النادي.