أمريكا تنفذ ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران بسوريا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة شنت يوم الخميس غارة جوية فى سوريا استهدفت هيكلا تابعا لما قالت إنها جماعة مدعومة من إيران. وأفاد المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأن الضربة الجوية وافق عليها الرئيس الأمريكى جو بايدن. وتأتى الضربة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة على أهداف أمريكية فى العراق.

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