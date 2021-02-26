المقرمشات اللذيذة حضريها بكوب مكرونة ومعلقة دقيق احلى سناكس صحي

تعتبر المقرمشات من أكثر المأكولات المسلية التي يفضلها الأطفال بالتحديد، فد ترغب كل سيدة في أن تحضر جميع المأكولات التي يفضلها طفلها في منزلها ولا يشتري أي مأكولات من الخارج نظراً لشعورها بالقلق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المقرمشات في المنزل.

مقادير تحضير المقرمشات في المنزل:

يتم تحضير المقرمشات بمكونات قليلة ويمكن شرائها من أي مكان لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المقرمشات في المنزل:

كأسان من الزيت.

كأس من المكرونة أي نوع.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الفلفل الأحمر.

طريقة تحضير المقرمشات في المنزل:

تتسم طريقة تحضير المقرمشات بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المقرمشات في المنزل:

القيام بإحضار إناء ويتم وضع في كمية من المياه مع نسبة من الملح وتركها لحين أن تغلي جيداً وبعد ذلك يتم وضع كمية من المكرونة وتركها لحين أن تتسلق وتنضج. إخراج المكرونة من المياه الساخنة وبعد ذلك يتم إحضار ملعقة من الدقيق ويتم نقل المكرونة إلى كيس من البلاستيك ويتم وضعها فوق الدقيق ويتم غلق الكيس وتقليبها جيداً لحين أن يتجانس الخليط. يتم رفع المقلاة على النار ويتم إضافة كمية من الزيت وتركه لحين أن يسخن. يتم وضع المكرونة في المقلاة وبعد ذلك يتم تقليبها جيداً لحين أن تتحمر وتصبح مقرمشة. يتم تجهيز تتبيلة المقرمشات مع ملعقة من الملح مع كمية قليلة من الفلفل الأسود بالإضافة لملعقة من الشطة والكرك لحين أن يصبح لون المقرمشات ذهبي ويمكن أن يتم إضافة أي نكهة أخرى. القيام بتقليب البهارات مع بعضها البعض جيداً وبعد ذلك يتم رشها على المكرونة المقرمشة وبذلك يكون أمامكم مكرونة مقرمشة.

طريقة عمل المقرمشات السورية:

تعتبر المقرمشات من أنواع المسليات لدى الأشخاص ومحببة لديهم لذا سنحضر لكم سويا من خلال موقعنا بالخطوات طريقة عمل المقرمشات السورية بكل سهولة بدون مجهود، كما سنوضح خلال السطور القادمة المكونات والمقادير بالتفصيل.

كأسان من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الثوم.

كمون.

فلفل أسود.

رشة من الشطة.

بيكنج بودر.

صلصة.

مياه دافئ.

إحضار إناء ويتم وضع فيه المواد الجافة. إضافة الزيت إلى الدقيق مع التقليب جيداً ثم اضافة المياه تبعاً لاحتياج الدقيق لحين الحصول على عجينة متماسكة، وضع غطاء من البلاستيك على العجينة وتركها لمدة 10 دقائق. تقسيم العجينة إلى أربعة كرات ويتم فردها بصورة دائرية. يتم رص العجينة في الصينية بعد تقطيعها. إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ثلث ساعة.

مكونات تحضير المقرمشات السورية:خطوات التحضير:طريقة عمل المقرمشات في المنزل بالأرز البسمتي:

يتم تحضير المقرمشات بمكونات متواجدة في البيت بأرز بسمتي وباقي التوابل متواجدة في كل بيت، لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المقرمشات في المنزل.

كوب من الزيت.

كوب من الأرز البسمتي.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الفلفل الأحمر.

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مكونات المقرمشات بالأرز البسمتي: