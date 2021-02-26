سفيرة فنزويلا لدى الاتحاد الأوروبى بعد طردها : لن نتاجر باستقلال بلادنا

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفيرة على "تويتر": "كنت أدافع عن فنزويلا، من خلال ترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبى على أساس الاحترام، لكننا لن نتاجر باستقلال وسيادة بلادنا. وإن فنزويلا تحترم نفسها".

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن عن طرد السفيرة ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس.

وفى وقت سابق طردت فنزويلا سفيرة الاتحاد الأوروبى لديها ردا على توسيع بروكسل للعقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين الذين اتهمهم الاتحاد الأوروبى بـ "تقويض الديمقراطية" فى البلاد.