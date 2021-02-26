قرض أونلاين فوري بدون تحويل الراتب أو ضمانات وسيولة نقدية سريعة

قرض أونلاين فوري بدون تحويل الراتب أو ضمانات قرض شخصي تقدمه منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات سهلة ومتطلبات بسيطة وميسرة لاستكمال الطلب ، كما تتيح منصة سلفة للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة أو من خلال تطبيق سلفة على الجوال وذلك بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة وبعد توافر جميع الشروط المطلوبة ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لبيانات العميل تقوم منصة سلفة بإيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالعميل والمسجل لدي المنصة وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها الفرد عند التقدم بطلب الحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب و بسيولة نقدية فورية كما سوف نوضح في هذا المقال الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من منتج سلفة بدون تحويل الراتب أو ضمانات.

قرض أونلاين فوري بدون تحويل الراتب

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما والتي تقدم عروض تمويلية شخصية بدون تحويل الراتب و بموافقة فورية على الطلب وإيداع نقدي سريع لمبلغ التمويل خلال دقائق فقط من إرسال الطلب كما توفر سلفة للأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري أو القطاع الخاص بالمملكة فرصة الاستفادة من تمويل سلفة النقدي بدون تحويل الراتب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

تمويل شخصي بصيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالمتقدم بالطلب والمسجل لدي سلفة. موافقة فورية على طلب التمويل الشخصي بعد التأكد من توافر جميع الشروط ورفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب. تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 5000 ريال سعودي والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد. خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تتناسب مع الإلتزامات المالية للعميل. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الحصول على قرض سلفة الفوري.

كيفية البدأ في طلب تمويل سلفة الفوري واستلام مبلغ التمويل

يمكن للأفراد ممن تتوافر لديهم شروط طلب الحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب التقديم على طلب المنتج من خلال الدخول على صفحة طلب القرض وإنشاء حساب جديد وملئ جميع البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب وتحديد مبلغ السلفة التي يحتاجها العميل ومدة سداد التمويل التي تناسبه.

بعد الموافقة على طلب التمويل تقوم منصة سلفة الإلكترونية بإرسال مبلغ القرض بصورة مباشرة على الحساب البنكى الخاص بالعميل والمسجل لدي سلفة.

يشترط للحصول على تمويل سلفة الفوري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي شهرياً وذلك لاستكمال الطلب. عمر المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب ألا تقل عن 3 أشهر اما موظفي القطاع الخاص فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 6 أشهر. يلزم لاستكمال الطلب تعبئة نموذج تمويل المرابحة المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية وتقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم ورفع كافة الأوراق والمستندات الخاصة بوظيفة المتقدم في المملكة العربية السعودية.

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شروط طلب قرض سلفة الفوري والمستندات المطلوبة