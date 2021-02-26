رابط نظام نور تسجيل الصف الأول ابتدائي.. الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلبة الجدد

رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي، أعلنت وزراه التعليم السعودية أنها سوف تقوم باستقبال الدفعة الثالثة من تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور الإلكتروني وهذا حسب الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم السعودية، حيث أنها أعلنت انه سوف يتم فتح باب التسجيل لطلبة الصف الأول الابتدائي يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021، 14-7-1442هـ ، وفيما يلي كافة التفاصيل .

تسجيل الطلبة الجدد في الصف الأول الابتدائي 1442هـ:

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بوضع خطة زمنية من اجل تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي على مراحل وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولي والثانية من التسجيل الإلكتروني على نظام نور الإلكتروني وقد قامت بفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة والذي سوف يبدأ خلال ساعات قليل.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443:

و على أولياء الأمور الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي عليهم الدخول على رابط نظام نور بحساب ولي الأمر، ولا يسمح لأي شخص اخر بإجراءات التسجيل سوى ولي الأمر وهذا حسب ما ذكرته وزارة التعليم السعودية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلبة الجدد :

وقد أوضح مصدر من وزارة التعليم أن هناك بعض الأوراق المطلوبة والتي يجب أرفاقها عند التقديم أو عند إضافة طالب جديد في الصف الأول الابتدائي وهي كالاتي :

سجل الأسرة

شهادة التطعيمات الأساسية

شهادة ميلاد الطفل

عقد الإيجار أو أثبات الملكية للسكن

الكشف الطبي وهو مؤجل حاليا

ومن الجدير بالذكر انه سوف يتم يبدأ التقديم للمرحلة الرابعة في 14 شعبان 1443 وهذه المرحلة للطلبة الغير سعوديين من أبناء القبائل النازحة والتركستان وأبناء الجالية اليمنية والدبلوماسيين ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى الرغم انهم غير سعوديين ألا انهم يعاملوا معاملة السعوديين.