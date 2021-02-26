بدء نظام نور تسجيل طالب جديد بالصف الأول الابتدائي 1443 المرحلة الثالثة شرح خطوات التسجيل الإلكتروني

حاز نظام نور على أهمية كبيرة في السعودية، فهو من أهم الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية،التي يتم عن طريقه التسجيل لطلاب الروضات، وتسجيل طالب جديد أولي ابتدائي، كما يتم استخراج نتائج الطلاب للفصليين الدراسيين من خلاله، ويستطيع أولياء الأمور متابعة مستوي أبنائهم التعليمي من خلال الدخول عليه، وفي ظل الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة من انتشار فيروس كورونا، كان الاتجاه الأمثل لتفعيل النُظم الإلكترونية حفاظاً على سلامة الجميع، وفعلياً تقوم وزارة التعليم السعودية بتحديد مواعيد لتسجيل طالب جديد بالصف الأول الابتدائي كل عام، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم تفاصيل التسجيل عبر نظام نور لطلاب أولي ابتدائي 1443 فتابعونا.

ومع الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الموافق 14 رجب 1442 هجرياً، الموافق 26/2/2021، بدء الموقع الإلكتروني لنظام نور استقبال طلبات التسجيل لطالب جديد أولي ابتدائي لعام 1443 هجرياً، وهناك تساؤلات من أولياء الأمور عن خطوات التسجيل وكيفية الدخول على الموقع المخصص لتسجيل أبناؤهم، وحرصاً منا على مصلحة الجميع نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات التسجيل، والرابط الإلكتروني المباشر والرسمي لتسجيل طُلاب الصف الأول الابتدائي 1443.

شرح التسجيل لطالب جديد أولي ابتدائي 1443

الدخول على موقع “noor.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار تسجيل الأبناء الجُدد.

تسجيل البيانات بدقة.

الضغط على تسجيل.

رابط نظام نور لتسجيل طلاب أولي ابتدائي 1443مواعيد التسجيل لطالب جديد أولي ابتدائي 1443 عبر نور

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد مواعيد لتسجيل الطلاب الجُدد بالصف الأول الابتدائي 1443، وذلك حسب خطة زمنية على نظام نور الإلكتروني، حتي تتيح الفرصة لمختلف الفئات من التسجيل دون ضغط أو ضياع للفرصة، علماً بأن أخر موعد للتسجيل سيكون في السادس والعشرين من شهر سبتمبر 2021.

فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة عبر نظام نور

يبدأ يوم الجمعة الموافق 14 رجب 1442، الموافق 26 فبراير 2021، التسجيل للمرحلة الثالثة التي تشمل على أبناء السعوديين، وأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، للتقديم في المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن التي ليس بها مفاضلة، على أن تستمر هذه المرحلة حتي اكتمال العدد أو موعد غلق التسجيل في 26/9/2021.

وزارة التعليم السعودية

تهتم وزارة التعليم السعودية بتوفير أسرع وأحدث الوسائل الإلكترونية، التي يحتاج إليها أولياء الأمور أو الطلاب أو المعلمين لاكتمال المنظومة التعليمية ونجاحها، توفيراً للوقت والمجهود ولسرعة إنجاز المطلوب دون تأخير، فقد عملت الوزارة على تحديث أهم أنظمتها الإلكترونية وهو نظام نور، الذي تعتمد عليه اعتماد كبير في العملية التعليمية.