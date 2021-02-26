اليوم تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي المرحلة الثالثة 1443 هـ عبر نظام نور ، يُعد نظام نور أفضل نظام تعليمي تقني قادر على خدمة الطلاب وأولياء أمورهم، فيتيح لولى الأمر معرفة النتائج في كل المراحل التعليمية حتى الثانوية العامة، ويسمح له بتسجيل أبنائه في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

يهدف نظام نور إلى تحسين نتائج الطلاب، وزيادة كفاءة العملية التعليمية،ويساعد ولى الأمر على طباعة اشعار تعليمي لمعرفة مستوى ابنه الدراسي، مع توفير جدول زمنى للتعلم والواجبات والاختبارات وذلك لتسهيل الاجراءات على أولياء الأمور وطلابهم، وفقًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالحكومة الالكترونية.

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية أن اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، موعد تسجيل الطلاب السعوديين للمرحلة الثالثة بالصف الأول الابتدائي على رابط نظام نور لولى الأمر المُحدد من وزارة التعليم السعودية، فالتقديم المتاح في المرحلة الثالثة لطلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة لمن هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين.

حيث يبدأ أولياء الأمور بسرعة تسجيل أبنائهم عبر نظام نور، خوفًا من حدوث عطل فني نتيجة الضغط المتزايد كما حدث من قبل خلال المراحل السابقة، فقد تم الاعلان عن المرحلة الاولى التي كانت للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة، والمرحلة الثانية التي كانت للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ للطلاب من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين للالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن والمدارس الحكومية التي لا تقوم على المفاضلة، وذلك للطلاب الذين انتهوا من مرحلة رياض الأطفال البالغ أعماهم ست سنوات بفارق 6 أشهر، حتى اكتمال كل الاماكن الشاغرة في مدارس المملكة العربية السعودية.

الدخول على رابط نظام نور الالكتروني.

الالكتروني. ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على تسجيل الطلاب الجدد.

ملئ البيانات المطلوبة من قِبل ولى أمر الطالب.

الضغط على زر التسجيل.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور المرحلة الثالثة

ومن أهم المستندات المطلوبة عقب انتهاء التسجيل عبر موقع نظام نور الالكتروني ما يلي:

صورة من شهادة التطعيمات.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة الكشف الطبى وهو مؤجل حاليًّا.

صورة من اثبات ملكية السكن.

صورة من الاقامة أو سجل الأسرة.

على أن يبدأ تقديم المرحلة الرابعة للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين يوم 14 / 8 / 1442هـ، لأبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين.