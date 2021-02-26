الاتحاد الأوروبى يطرد السفير الفنزويلى

جدة - نرمين السيد - وأشار الاتحاد الأوروبى فى بيان له، إلى أن القرار اتخذ بمبادرة من المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل.

وكانت فنزويلا قد أعلنت طرد سفيرة الاتحاد الأوروبى فى كاراكاس بعد أن وسع الاتحاد الأوروبى العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين الذين اتهمتهم بروكسل بـ "تقويض الديمقراطية" فى فنزويلا.

وحذر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الاتحاد الأوروبى من أن بلاده لن تعقد أى صفقات مع الاتحاد إن لم يعد النظر فى سياسة العقوبات تجاه كاراكاس.