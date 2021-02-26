الاتحاد الأوروبي يعلن طرد سفير فنزويلا

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، سفير فنزويلا لدى التكتل "شخصا غير مرغوب فيه" وذلك ردا على خطوة مماثلة كانت قد اتخذتها كراكاس بطردها سفيرة التكتل لديها.

وجاء في البيان أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على اقتراح تقدم به وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل ردا على طرد فنزويلا السفيرة الأوروبية لديها.

وأوضح البيان أن طرد السفير الفنزويلي هو "رد على قرار الحكومة الفنزويلية اعتبار سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى فنزويلا شخصا غير مرغوب فيه".

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قد أعلن أن بلاده قررت الأربعاء طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس إيزابيل بريلانتي وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 موظفا رفيع المستوى في نظام الرئيس نيكولاس مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتبر أنها تقوض الديموقراطية ودولة القانون في فنزويلا.