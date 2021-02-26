أمريكا.. تحذيرات رسمية من خطط متطرفة لتفجير الكونجرس

حذرت قائدة شرطة الكونجرس الأمريكي، يوجاناندا بيتمان، أمس الخميس، أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن متطرفين قد يخططون لشن هجوم على مبنى الكابيتول.

وأضافت بيتمان خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب، حول أحداث العنف الدامية في الكونجرس يوم السادس من يناير، أن السلطات تعلم أن أعضاء مجموعات الميليشيات التي كانت حاضرة في هجوم يناير "عبروا عن رغبتهم بأنهم يريدون تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من الأعضاء".

وشددت بيتمان على أن من الحكمة و"بناء على هذه المعلومات، أن تحافظ شرطة الكابيتول على وضعها الأمني المعزز والقوي حتى نعالج هذه الثغرات في المستقبل".

وأكدت بيتمان أن المتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، لم يهتموا فقط بمهاجمة أعضاء الكونجرس ورجال الشرطة، بل أرادوا أيضا "توجيه رسالة رمزية إلى الأمة حول المسؤول عن تلك العملية التشريعية".