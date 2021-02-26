السعودية.. 3 مناطق تشهد أتربة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.
وأوضح مركز الأرصاد السعودي وفقا لصحيفة سبق أن منطقة الرياض نشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.
وبالنسبة لمنطقة نجران، ذكر المركز أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.
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